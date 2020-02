Roda JC hoeft niet meer te vrezen dat er een punt in mindering wordt gebracht. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is met succes in beroep gegaan tegen de straf van de licentiecommissie van de KNVB.

Roda JC diende eind 2019 een garantstelling in bij de KNVB om te bewijzen dat het gat in de begroting gedicht kan worden, maar op de toegestuurde documenten ontbraken aanvankelijk de handtekening van toenmalig algemeen directeur Hessel Meijer.

De licentiecommissie wilde de Limburgers daarom straffen met een punt aftrek. Roda JC vindt dat de commissie bewust "met een juridische bril" zocht naar onvolkomenheden in de bankgarantie, terwijl de toekomst van de club al verzekerd was.

Roda JC diende daarom een klacht in bij de beroepscommissie en die heeft de noodlijdende club uit Kerkrade donderdag in het gelijk gesteld, waardoor de straf van de licentiecommissie ongeldig is verklaard.

De uitspraak is een flinke opsteker voor Roda in een roerig seizoen. De nummer achttien van de Eerste Divisie kreeg in oktober al drie punten in mindering, omdat de inmiddels vertrokken Mauricio Garcia de la Vega zonder toestemming van de licentiecommissie meer dan 25 procent van de aandelen in handen had gekregen.

Ook sportief gaat het Roda niet voor de wind. De club presteert dit seizoen teleurstellend en besloot begin deze maand trainer Jean-Paul de Jong te ontslaan. Met negentien punten verkeert Roda nog altijd in de onderste regionen.

