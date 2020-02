De Hongaarse voetbalclub Honvéd heeft de Italiaanse coach Giuseppe Sannino donderdag op non-actief gesteld uit angst voor mogelijke verspreiding van het coronavirus. De veertienvoudig landskampioen bezet momenteel de vijfde plek in de Hongaarse competitie.

"De vervanging van Sannino en zijn assistent Alessandro Recenti is noodzakelijk, omdat ze mogelijk in contact zijn geweest met mensen die in het besmettingsgebied leven", meldt Honvéd in een verklaring.

"Honvéd moet zich houden aan de internationale richtlijnen om de verspreiding van het virus in te dammen. Als voorzorgsmaatregel heeft het clubbestuur deze tijdelijke maatregel genomen, om zo de fans, spelers en andere werknemers te beschermen."

De 62-jarige Sannino coachte eerder onder meer Watford, Palermo en Chievo Verona. Hij ging in mei vorig jaar aan de slag bij de club uit Boedapest.

Voormalig Hongaars international István Pisont wordt door de club naar voren geschoven om Sannino tijdelijk op te volgen. Hij trainde voorheen het tweede elftal.

In Italië zijn 470 besmettingen gemeld en het COVID-19-virus eiste al twaalf dodelijke slachtoffers. Wereldwijd zijn er ruim 2.800 mensen overleden aan het coronavirus.