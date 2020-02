Coach José Bordalás van Getafe is niet van plan om donderdag in een defensieve opstelling aan de return tegen Ajax in de Europa League te beginnen. De Spanjaarden verdedigen een 2-0-voorsprong in de Johan Cruijff ArenA, maar gaan desondanks op zoek naar een doelpunt.

"Je moet dapper zijn om iets belangrijks te presteren, want een angstig team bereikt niks. We zullen dus ook in de return tegen Ajax vol drukzetten en voor de zege gaan", zei Bordalás op zijn vooruitblikkende persconferentie.

In de eerste ontmoeting van vorige week had Getafe helemaal niks te vrezen van Ajax, dat aanvallend machteloos was en zich uit de tent liet lokken door de provocaties van de Spanjaarden. Ondanks de goede uitgangspositie zei Bordalás eerder deze week al dat hij Ajax de favoriet vindt voor de return en daar blijft hij bij.

"We spelen tegen een team dat vorig seizoen fantastische resultaten heeft neergezet, al spelen we gelukkig vaak goed tegen sterke ploegen. Voor ons verandert er niets; we denken niet eens aan het resultaat van vorige week en zullen vanaf het eerste fluitsignaal het doel van de tegenstander opzoeken."

Getafe-coach José Bordalás wil aanvallen in de ArenA. (Foto: Pro Shots)

'We staan voor een geweldige mogelijkheid'

Getafe bereikte in het seizoen 2007/2008 al eens de kwartfinales van de UEFA Cup, maar dit is pas de eerste keer dat de Spanjaarden uitkomen in de knock-outfase van de Europa League. Ook in La Liga presteert de ploeg van Bordalás uitstekend, getuige de vijfde plek op de ranglijst.

"Ik ben heel erg trots op wat dit team allemaal heeft gepresteerd de laatste tijd. De jongens zijn zich ervan bewust dat ze tegen Ajax iets heel erg moois kunnen neerzetten voor onze club, de fans en het hele Spaanse voetbal. Ze zullen het geweldig gaan doen."

De wedstrijd tussen Getafe en Ajax begint donderdag om 21.00 uur in Amsterdam. Ajax moet het in de return stellen zonder onder anderen de geblesseerde Hakim Ziyech en de geschorste Nicolás Tagliafico.

