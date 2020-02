Matthijs de Ligt moet met Juventus flink aan de bak om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De verdediger ging woensdag met de Italiaanse topclub met 1-0 ten onder bij Olympique Lyon.

Lucas Tousart maakte na een half uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde Lyon daarmee een goede uitgangspositie voor de return op 17 maart in Turijn.

De Ligt speelde het hele duel bij Juventus, al liep de oud-Ajacied in de eerste helft wel een flinke hoofdwond op. De verdediger, die de laatste tijd veel pendelt tussen bank en basis, speelde het duel met een ouderwetse tulband uit. Bij Lyon viel Kenny Tete een kwartier voor tijd in.

De voorsprong van de thuisploeg was zeker niet onverdiend, want de beste kansen in de eerste helft waren voor Lyon. Zo was Karl Toko Ekambi met een kopbal dicht bij een doelpunt, maar de Kameroener, die in de winterstop werd gehaald als vervanger van de zwaar geblesseerde Memphis Depay, raakte de lat.

Matthijs de Ligt liep een hevig bloedende hoofdwond op. (Foto: Getty Images)

Lyon scoort tegen tien man

Na een half uur was het wel raak, toen Houssem Aouar aan de linkerkant zijn tegenstander uitspeelde en voorzette op Tousart. De middenvelder prikte de bal uit de lucht in de bovenhoek.

Het doelpunt kwam op het moment dat Juventus even met tien man stond. De Ligt werd door zijn eigen ploeggenoot Alex Sandro aan het hoofd geraakt en moest hevig bloedend naar de kant. De wond belette hem niet om het duel gewoon uit te spelen.

Juventus had op basis van de tweede helft zeker een punt verdiend. Het meeste gevaar kwam zoals wel vaker van Cristiano Ronaldo, die vooral van afstand zijn geluk beproefde. De Portugese superster had het vizier echter niet al te scherp staan. Ook zijn aanvalsmaatje Paulo Dybala slaagde er niet in de bal tussen de palen te krijgen.

Juventus-coach Maurizio Sarri bracht in de slotfase met Gonzalo Higuaín en Federico Bernardeschi nog twee frisse aanvallers. Dat leverde een flink slotoffensief op, maar de gelijkmaker bleef uit, ook omdat een treffer van Dybala wegens buitenspel werd afgekeurd.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League