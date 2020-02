Sam Larsson lijkt per direct te vertrekken bij Feyenoord. De Rotterdammers hebben een bod van ongeveer 5 miljoen euro van een Chinese club geaccepteerd, meldt Voetbal International woensdag.

De transfermarkt is in China nog open, waardoor de 26-jarige Larsson midden in het Eredivisie-seizoen kan vertrekken. Het is niet bekend om welke club het gaat.

Larsson tekende in de zomer van 2017 een vierjarig contract bij Feyenoord. Tijdens zijn eerste twee jaar in De Kuip was de aanvaller regelmatig basisspeler, maar dit seizoen moet hij het vooral met invalbeurten doen.

Afgelopen zondag stond Larsson tegen Fortuna Sittard wegens een zware blessure van concurrent Luis Sinisterra wél in de basis. De oud-speler van IFK Göteborg en sc Heerenveen kwam in totaal tot 102 duels, 21 goals en 23 assists bij Feyenoord.

In de winterstop liet Feyenoord keeper Kenneth Vermeer en middenvelders Yassin Ayoub, Liam Kelly en Wouter Burger al (tijdelijk) vertrekken. Daar tegenover stond de komst van middenvelder Oguzhan Özyakup en spits Róbert Bozeník.

Onder trainer Dick Advocaat is Feyenoord bezig aan een ijzersterke reeks. De Rotterdammers zijn opgeklommen naar plek drie in de Eredivisie en gaan zondag - zeer waarschijnlijk zonder Larsson - op bezoek bij PSV.

