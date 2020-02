Rangers FC heeft zich woensdag voor het eerst sinds 2011 geplaatst voor de laatste zestien in een Europees toernooi. De Schotse topclub schakelde het Portugese SC Braga uit in de Europa League.

In Portugal werd het 0-1 door een doelpunt van aanvaller Ryan Kent, die ploeggenoot Ianis Hagi eerder in de wedstrijd een penalty had zien missen. Het heenduel eindigde vorige week al in 3-2 voor Rangers.

Het is voor het eerst in negen jaar dat de Schotten in Europees verband in de achtste finales staan. In 2011 versperde PSV de weg naar de kwartfinales van de Europa League. Twee jaar later was Celtic in de Champions League de laatste Schotse club die Europees de laatste zestien haalde.

Wegens faillissement werd Rangers in 2012 teruggezet naar het vierde Schotse niveau. In de jaren die volgden, knokte de club zich weer omhoog. Vorig seizoen werd voor het eerst weer meegedaan aan een Europees hoofdtoernooi; toen was de groepsfase van de Europa League het eindstation.

Braga-Rangers werd vervroegd

Braga-Rangers werd op woensdag gespeeld, omdat donderdag ook FC Porto-Bayer Leverkusen op het programma staat. Braga en Porto liggen relatief dicht bij elkaar en om eventuele problemen te voorkomen, werd één duel vervroegd.

De overige knock-outwedstrijden van de Europa League zijn ook donderdagavond. Ajax hoopt thuis tegen Getafe de 2-0-nederlaag van vorige week weg te poetsen en AZ speelt uit tegen LASK in de wetenschap dat het heenduel in 1-1 eindigde.

