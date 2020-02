Dele Alli is officieel aangeklaagd door de Engelse bond FA. De middenvelder van Tottenham Hotspur heeft zich volgens de bond in een filmpje op sociale media schuldig gemaakt aan wangedrag en de sport daarmee in diskrediet gebracht.

In het filmpje maakte Alli een grapje over het COVID-19-virus. Hij droeg een mondkapje op een luchthaven en filmde een man met een Aziatisch uiterlijk. Daarna liet hij een flesje handzeep zien. "Dit virus zal sneller moeten zijn om mij te pakken te krijgen", schreef hij vervolgens.

De Engels international bood al snel zijn excuses aan en verwijderde het videootje. "Ik wil graag mijn excuses aanbieden voor de video die ik op Snapchat heb gezet", liet hij weten. "Het was niet grappig, dat realiseerde ik me al snel en toen heb ik de video meteen verwijderd."

Als Alli schuldig wordt bevonden, komt hem dat mogelijk op een wedstrijd schorsing te staan. Volgens de FA gaat het namelijk om een zware overtreding, waarbij verwezen wordt naar iemands ras, huidskleur, etniciteit of nationaliteit.

De 23-jarige Alli heeft van de FA tot donderdag 5 maart de tijd gekregen om zich te verweren. Wanneer de uitspraak is, is niet bekend.

