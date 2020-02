Arne Slot verwacht dat AZ het donderdag zwaar krijgt tijdens de return tegen LASK in de Europa League. De trainer van de Alkmaarders denkt dat de Oostenrijkse tegenstander anders zal spelen dan in het heenduel.

Vorige week speelde LASK in het AFAS Stadion minder aanvallend dan Slot verwachtte. De bezoekers reisden met een 1-1-gelijkspel terug naar Oostenrijk.

"Ze waren alleen gevaarlijk uit standaardsituaties, terwijl ze normaal veel kansen creëren. Normaal zetten ze je ook negentig minuten onder druk. Als je niet oplet, dan krijg je zo een goal tegen", aldus Slot woensdag tegen het AD.

Wat dat betreft is de trainer van AZ blij dat hij middenvelder Fredrik Midtsjø weer tot zijn beschikking heeft. De Noor moest de eerste confrontatie met LASK missen wegens een schorsing.

"Dat hij er nu bij is, is heel belangrijk. Hij is specifiek goed in twee dingen: de tweede bal winnen en hij kan zich goed vrij draaien op het middenveld, waardoor we druk kunnen uitvoeren naar voren toe."

LASK-AZ begint donderdag om 18.55 uur. Ruim twee uur later gaat Ajax, de andere Nederlandse club in de Europa League, thuis tegen Getafe proberen de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League