Bayern München moet het de komende vier weken zonder Robert Lewandowski zien te stellen. De Poolse spits heeft dinsdag in het Champions League-duel met Chelsea een breukje in een scheenbeen opgelopen.

Ondanks de blessure speelde de 31-jarige aanvaller het hele duel op Stamford Bridge. Hij was een kwartier voor tijd trefzeker, waarmee hij de eindstand op 0-3 bepaalde.

Bij onderzoek kwam woensdag aan het licht dat Lewandowski een breukje heeft opgelopen in zijn linkerscheenbeen, in het deel net onder de kniepees. Hij moet zeker tien dagen in het gips. Bayern verwacht hem over vier weken terug.

Door de blessure mist hij onder meer de competitieduels met TSG Hoffenheim, FC Augsburg en Eintracht Frankfurt. Ook het bekerduel met Schalke 04 en de return tegen Chelsea gaan aan de neus van de Pool voorbij.

Lewandowski is dit seizoen weer van grote waarde voor Bayern. Hij wist liefst 25 keer te scoren in 23 competitieduels en heeft zo een aanzienlijk bijdrage aan de koppositie in de Bundesliga. Bayern heeft één punt meer dan nummer twee RB Leipzig.

Voor de Nederlandse aanvaller Joshua Zirkzee kan de blessure goed nieuws betekenen. De achttienjarige Schiedammer schuift daardoor een plek op in de pikorde. Hij scoorde dit seizoen al twee keer in drie duels.

1 Video Samenvatting Chelsea-Bayern München (0-3)

