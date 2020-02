Ajax moet het donderdag zonder Hakim Ziyech stellen in de Europa League-ontmoeting met Getafe. De Amsterdammers moeten thuis een 2-0-achterstand zien goed te maken.

Ziyech miste eerder dit jaar enkele wedstrijden door een kuitblessure. Hij maakte zijn rentree in het bekerduel tegen Vitesse, speelde een helft tegen RKC Waalwijk (beide 3-0-zeges) en deed vorige week tegen Getafe de hele wedstrijd mee.

Daar hield Ziyech nieuwe klachten aan over, waardoor hij zondag niet mee kon doen tegen Heracles Almelo (1-0-verlies). Ook de return tegen Getafe komt te vroeg voor de international van Marokko.

Mogelijk heeft Ziyech daardoor zijn laatste Europese wedstrijd voor Ajax al gespeeld. De aanvallende middenvelder maakt komende zomer de overstap naar Chelsea.

Promes keert terug in de wedstrijdselectie

Ajax mist donderdag ook Nicolás Tagliafico, die geschorst is na zijn gele kaart in de heenwedstrijd. Quincy Promes keert na zijn hamstringblessure terug in de wedstrijdselectie.

"Het perspectief is slecht na vorige week, maar we zullen er voor vechten", zei trainer Erik ten Hag woensdag op een persconferentie. "Europese avonden in de ArenA zijn speciaal. Dan kan er een vibe in het stadion ontstaan, dat kan tot een omwenteling leiden."

Ajax-Getafe begint donderdag om 21.00 uur in de John Cruijff ArenA.