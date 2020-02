Frank de Boer heeft dinsdagavond (lokale tijd) met Atlanta United de kwartfinales van de CONCACAF Champions League bereikt. 'The Five Stripes' wonnen de return tegen het Hondurese Motagua met 3-0.

De heenwedstrijd in Honduras eindigde vorige week in een 1-1-gelijkspel, waardoor Atlanta aan de ruime zege genoeg had om door te gaan. Bij rust stond het al 1-0 in het Mercedes-Benz Stadium door een doelpunt van Gonzalo Martinez, die fraai raak schoot in de verre hoek.

In de tweede helft liep Atlanta verder weg bij Motagua. Josef Martínez werkte een kwartier na rust de 2-0 binnen na het omspelen van de doelman, die zes minuten voor tijd opnieuw te ver uit zijn doel kwam en daardoor ook de derde treffer (opnieuw Gonzalo Martinez) incasseerde.

Voor een plek in de halve finales wacht Atlanta een tweeluik met het Mexicaanse Club América of Comunicaciones uit Guatemala. Vorig seizoen strandde de ploeg van De Boer bij de laatste acht. Aan de CONCACAF Champions League doen teams uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben mee.

Atlanta begint komend weekend ook aan het nieuwe seizoen in de MLS. De landskampioen van 2018, die uitkomt in de Eastern Conference, speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een uitwedstrijd tegen Nashville SC.