Frenkie de Jong vindt het jammer dat hij dinsdagavond geen grote rol van betekenis heeft kunnen spelen in de uitwedstrijd tegen Napoli (1-1) in de achtste finales van de Champions League. De middenvelder van FC Barcelona erkent dat hij nog moeite heeft met zijn offensieve positie in het elftal.

"Ik kwam weinig aan de bal en dat is natuurlijk jammer", zei De Jong na het duel in Napels tegen Veronica. "Het is een andere rol die ik nu moet spelen. Dat maakt verder niet uit en het frustreert me helemaal niet, maar het is jammer genoeg wel anoniem."

Waar De Jong bij Ajax als controlerende middenvelder speelde en het spel verdeelde, is de vijftienvoudig Oranje-international bij Barcelona de meest aanvallend ingestelde speler. De Jong, die Sergio Busquets op zijn favoriete positie ziet spelen, voelt aan alles dat hij nog altijd moet wennen aan die offensieve rol.

"Ik ben de meest vooruitgeschoven middenvelder die af en toe voor diepte moet zorgen. Dan kan ik de bal gaan halen en leuk mijn ding doen, maar dat is niet goed voor het team. Daarom moet ik dat ook niet doen. Ik moet diep blijven en wachten op momenten, maar die kwamen er niet vaak helaas."

'Ik moet iets beslissender zijn'

Tegen Napoli liet Barcelona vooral in de eerste helft aanvallend weinig zien en kwamen de Catalanen op achterstand door een doelpunt van Dries Mertens. De Jong, die een gebrek aan diepte als oorzaak aanwijst voor het teleurstellende spel van zijn ploeg, had gehoopt dat hij zelf ook iets meer kon betekenen.

"Ik moet ervoor zorgen dat ik iets beslissender ben. Tegen Napoli heb ik niet veel kunnen doen, maar er zijn wedstrijden waarin dat wel zo is geweest. Ik moet zorgen dat ik beter word in deze rol en dan zien we wel verder. Het heeft in ieder geval geen nut om een ander de schuld te geven. Je moet het altijd bij jezelf zoeken."

Door de gelijkmaker van Antoine Griezmann in de 57e minuut heeft Barcelona nog een goede kans op het bereiken van de kwartfinales. In de return voor eigen publiek op 18 maart is Busquets geschorst, waardoor De Jong in Camp Nou mogelijk mag starten als verdedigende middenvelder.

