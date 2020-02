Ron Jans blijft na zijn pijnlijke vertrek bij FC Cincinnati achter met veel vragen. De trainer weet naar eigen zeggen nog altijd niet wat hem precies wordt kwalijk genomen in de Verenigde Staten en vermoedt dat de zaak niet alleen om hem draait.

Jans voelde zich vorige week gedwongen om per direct op te stappen bij de club uit de MLS nadat hij in opspraak was geraakt wegens racisme. Hij had het tijdens een wedstrijdbespreking over slavernij en zong in de kleedkamer een liedje mee waarin het woord nigger voorkomt.

"Ik heb dat woord meegezongen", steekt de 61-jarige trainer dinsdag in gesprek met de NOS de hand in eigen boezem. "En voor de rest, misschien ben ik wel te naïef. Of te open. Het hele verhaal is mij niet duidelijk. Wat zijn nu precies de aanklachten en wie heeft ze ingediend? Ik weet het echt niet."

Na het vertrek van Jans kwam de spelersvakbond met een verklaring, waarin werd gesproken over "opzettelijke leugens die hebben bijgedragen aan een vergiftigde sfeer, waarin betreurenswaardig misbruik van spelers wordt aangemoedigd".

Voor Jans kwam die harde stellingname als een onaangename verrassing, maar het zette hem ook aan het denken. "Ik heb tot vorige week nooit wat met een spelersvakbond te maken gehad. Als ik hen hoor, krijg ik het gevoel dat er meer achter zit."

"Er speelt voor mij een groter iets, dat niet om Ron Jans gaat, maar om andere dingen. Misschien zijn er in de afgelopen jaren, voor mijn komst, dingen gebeurd waardoor de spelersvakbond FC Cincinnati een lesje wilde leren. Maar ik weet het echt niet."

Ron Jans had FC Cincinnati sinds medio vorig jaar onder zijn hoede. (Foto: Pro Shots)

Jans hoopt na de zomer op nieuwe club

De voormalig trainer van onder meer PEC Zwolle, FC Groningen en sc Heerenveen geeft zichzelf tot de zomer de tijd om weer op adem te komen, maar staat daarna open voor een nieuwe uitdaging.

Zijn toekomst als trainer zal niet in de Verenigde Staten liggen, weet Jans. "Als coach is het daar klaar. Of mijn carrière ook buiten Amerika schade heeft opgelopen? Voor mijn gevoel niet."

Jans was sinds augustus vorig jaar werkzaam bij FC Cincinnati. Met die club eindigde hij afgelopen seizoen als laatste in de MLS.