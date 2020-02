De UEFA is een onderzoek gestart naar aanleiding van het gedrag van supporters van Ajax donderdag tijdens de Europa League-wedstrijd uit tegen Getafe. Fans bekogelden doelpuntenmaker Deyverson na de openingsgoal.

Ajax meldt dinsdag dat het is ingelicht door de Europese voetbalbond over het onderzoek. De club heeft zes dagen de tijd om te reageren op de aantijgingen. Op 26 maart zal er over een eventuele straf worden besloten.

Op bezoek bij Getafe sloeg de vlam in de pan toen Deyverson kort voor rust de score opende. De Braziliaan werd tijdens het vieren van zijn doelpunt geraakt door een vanaf het uitvak gegooid voorwerp, vermoedelijk een aansteker.

De Braziliaan ging theatraal naar de grond toen hij voelde dat hij geraakt was, waarop de wedstrijd minutenlang stillag. Naast het gooien van voorwerpen werden er volgens de UEFA ook stoelen in het uitvak vernield.

Deyverson stort ter aarde nadat hij is geraakt door een vanuit het uitvak gegooid voorwerp. (Foto: Pro Shots)

Ajax-fans dit seizoen al eerder bestraft

Voor Ajax stond nog een voorwaardelijke straf van een duel zonder fans open na eerdere incidenten dit seizoen. Op bezoek bij Valencia in de Champions League werden er door meegereisde supporters openlijke vernielingen gepleegd.

De Europese voetbalbond bestrafte Ajax destijds ook met een definitieve sanctie van een wedstrijd zonder fans. Op Stamford Bridge tegen Chelsea bleef het uitvak daardoor begin november leeg.

De wedstrijd tussen Getafe en Ajax eindigde in 2-0. De Amsterdammers hebben donderdag in de return in de Johan Cruijff ArenA een ruime overwinning nodig om alsnog de achtste finales van de Europa League te bereiken.