Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup hebben dinsdag de groepstraining hervat bij Feyenoord. Het duo lijkt daardoor zondag te kunnen spelen in de topper op bezoek bij PSV.

Zowel Botteghin als Özyakup miste de laatste drie wedstrijden tegen achtereenvolgens sc Heerenveen (0-1-zege), PEC Zwolle (3-4-zege) en Fortuna Sittard (2-1-zege).

Botteghin is onder trainer Dick Advocaat zeker van een basisplaats. Özyakup kwam in de winterstop op huurbasis over van Besiktas en scoorde meteen bij zijn debuut tegen Emmen.

Feyenoord mist tegen PSV nog altijd wel Luis Sinisterra (afgescheurde kruisband) en wellicht ook Nicolai Jørgensen, die tegen PEC en Fortuna ontbrak wegens een teenblessure.

PSV waarschijnlijk met Hendrix

PSV kan tegen Feyenoord waarschijnlijk weer beschikken over Jorrit Hendrix. Hij viel afgelopen weekend tegen Vitesse (1-2-zege) uit met een hamstringblessure, maar die schijnt mee te vallen.

Feyenoord en PSV staan respectievelijk derde en vierde in de Eredivisie. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts één punt, maar de Rotterdammers hebben wel een duel minder afgewerkt.

Naast PSV-Feyenoord staat zondag ook de kraker tussen koploper Ajax en nummer twee AZ op het programma. De aftrap in het Philips Stadion is om 14.30 uur en in de Johan Cruijff ArenA rolt de bal om 20.00 uur.

