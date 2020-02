De UEFA heeft dinsdag de Griek Anastasios Sidiropoulos aangesteld als scheidsrechter voor de return tussen Ajax en Getafe van komende donderdag in de eerste knock-outfase van de Europa League.

In de vorige week door Getafe met 2-0 gewonnen heenwedstrijd was er veel te doen om het gedrag van de Spanjaarden. De spelers van Ajax vonden dat hun tegenstanders zich aanstelden en verweten de Franse arbiter Ruddy Buquet dat hij niet ingreep.

"Getafe is een heel vervelende ploeg om tegen te spelen, en dat wisten we. De spelers gingen continu naar de grond. Het is frustrerend dat je niks doet en de scheids overal intrapt. Hij had de wedstrijd totaal niet onder controle", vertelde Daley Blind.

De veertigjarige Sidiropoulos staat in eigen land bekend als een scheidsrechter die doorgaans veel kaarten uitdeelt. Zo gaf hij onlangs bij Atromitos-AEK Athene (0-1) acht keer geel en één keer rood en trok hij bij Xanthi-Lamia (0-0) zeven keer geel.

497 Video Samenvatting knotsgek duel Royal Antwerp-AZ (1-4)

Sidiropoulos floot Royal Antwerp-AZ

Sidiropoulos floot eerder dit seizoen Royal Antwerp FC-AZ (1-4 na verlenging) in de play-offs van de Europa League. Hij stuurde toen Didier Lamkel Zé met twee keer geel van het veld omdat de Antwerp-aanvaller de 1-0 vierde door zijn shirt uit te trekken en in de hekken te klimmen.

Ajax verloor vorige week kansloos van Getafe. Deyverson zorgde in de 38e minuut uit een vrije trap voor de 1-0 en Kenedy was in de blessuretijd van de tweede helft na een fout van Perr Schuurs verantwoordelijk voor de 2-0.

De tweede wedstrijd tussen Ajax en Getafe begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. De winnaar van het tweeluik zit maandag in de koker bij de loting voor de achtste finales van de Europa League.

