De KNVB heeft arbiter Serdar Gözübüyük dinsdag aangesteld voor de Eredivisie-topper tussen koploper Ajax en nummer twee AZ van zondag. In Eindhoven wordt PSV-Feyenoord eerder op de dag geleid door Dennis Higler.

Voor de 34-jarige Gözübüyük, die assistentie krijgt van VAR Clay Ruperti, wordt het zijn tweede topper van het seizoen: eind oktober had hij al de leiding over de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

De eveneens 34-jarige Higler was dit seizoen nog niet actief in een topper. De scheidsrechter uit Amersfoort krijgt in het Philips Stadion hulp van Rob Dieperink, die als VAR fungeert.

Het verschil op de ranglijst tussen Ajax en AZ is drie punten. Vier punten achter de Alkmaarders staat Feyenoord, dat een punt marge heeft ten opzichte van PSV. Ajax-AZ begint zondag om 20.00 uur en de aftrap van PSV-Feyenoord is om 14.30 uur.

Kuipers en Kamphuis leiden bekerduels

De KNVB maakte dinsdag ook de scheidsrechters voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker bekend. Björn Kuipers is volgende week woensdag arbiter bij FC Utrecht-Ajax en Jochem Kamphuis fluit een dag later Feyenoord-NAC Breda.

Higler is voor de wedstrijd in de Utrechtse Galgenwaard aangewezen als VAR. Bij de tweede halve finale zorgt Pol van Boekel voor assistentie vanuit Zeist.

