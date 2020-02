De topper Juventus-Internazionale en nog vijf andere wedstrijden in de Serie A worden komend weekend wellicht achter gesloten deuren afgewerkt vanwege het coronavirus. De Italiaanse overheid heeft dinsdag akkoord gegeven om de duels zonder publiek te spelen.

Naast Juventus-Internazionale gaat het om Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia en Sampdoria-Hellas Verona. Al die thuisclubs komen uit het noorden van Italië, waar het COVID-19-virus is uitgebroken.

Het coronavirus verspreidde zich in de afgelopen dagen razendsnel door Italië. Zeven mensen zijn inmiddels aan de gevolgen ervan overleden en ruim tweehonderd mensen zijn ermee besmet, waardoor al de nodige maatregelen zijn getroffen in het land.

Zondag werden al vier wedstrijden in de Serie A afgelast: Internazionale-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari en Torino-Parma. Wanneer die duels binnenkort ingehaald worden, zijn er vermoedelijk ook geen toeschouwers welkom.

De Serie A wilde niet nog meer wedstrijden afgelasten en heeft de overheid daarom gevraagd om duels zonder publiek te laten spelen, omdat er te weinig ruimte is om de duels in te halen met het oog op het EK van komende zomer.

Wedstrijden in J.League uitgesteld

In de Japanse J.League werden alle wedstrijden tot halverwege maart uitgesteld vanwege het coronavirus. Eerder werden zeven bekerduels die woensdag op het programma stonden al geschrapt.

In Japan zijn tot dusver vier doden gevallen en meer dan zeshonderd mensen besmet. Het merendeel van hen bevindt zich echter op het cruiseschip Diamond Princess, dat al wekenlang vastligt aan de kust.

Behalve de J.League werden onlangs ook de start van de Chinese Super League en de Zuid-Koreaanse K League verschoven. Van alle drie de competities is nog niet bekend wanneer ze worden hervat of beginnen.

In Japan worden komende zomer ook de Olympische Spelen gehouden. De Japanse minister van Volksgezondheid, Katsunobu Kato, benadrukte maandag dat het te vroeg is om te praten over het annuleren van het evenement in Tokio.