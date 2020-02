Het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong AZ en Almere City van 27 januari moet worden overgespeeld vanwege een registratiefout van de KNVB. Kenzo Goudmijn deed mee bij Jong AZ, terwijl hij eigenlijk geschorst was.

De KNVB had een gele kaart voor Goudmijn in een wedstrijd aan het einde van vorig seizoen niet goed geregistreerd. Spelers nemen kaarten uit de laatste twee speelrondes mee naar het volgende seizoen.

De achttienjarige Goudmijn kreeg dit seizoen vier keer geel en stond met de kaart van vorig seizoen erbij op een totaal van vijf, waardoor de middenvelder eigenlijk was geschorst tegen Almere City. Hij deed echter negentig minuten mee.

Almere City maakte bezwaar tegen het meespelen van Goudmijn en vroeg om een nieuwe speeldatum voor de wedstrijd in Wijdewormer, die nu is vastgesteld op komende maandag. De aftrap is om 20.00 uur.

"De KNVB betreurt de ontstane situatie en heeft dit aangegeven bij de clubs. De KNVB is van mening dat het overspelen van de wedstrijd recht doet aan het juiste verloop van de competitie", staat op de site van de KNVB.

Goudmijn speelde geen hoofdrol

Jong AZ nam in de wedstrijd tegen Almere City een voorsprong, kwam vervolgens twee keer op achterstand en sleepte er nog een gelijkspel uit. Goudmijn, de zoon van oud-prof Kenneth Goudmijn, was niet direct betrokken bij een van de doelpunten.

Met het resultaat van de wedstrijd op 27 januari niet meegerekend, staat Jong AZ met 25 punten uit 26 duels vijftiende in de Keuken Kampioen Divisie. Almere City is met 38 punten de nummer twaalf.

Kenzo Goudmijn (links) in duel met Nick Venema tijdens Jong AZ-Almere City op 27 januari. (Foto: Pro Shots)

