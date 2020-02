Jürgen Klopp blijft zich verbazen over zijn eigen ploeg. Liverpool knokte zich maandag naar een 3-2-overwinning op West Ham United en evenaarde daarmee een recordreeks van Manchester City.

De zege op Anfield betekende voor het ongenaakbare Liverpool de achttiende op rij in de Premier League. City kwam tussen augustus en december 2017 tot eenzelfde serie. Liverpool krijgt zaterdag uit tegen Watford de kans op een nieuw record.

"Ik had niet verwacht dat het record ooit geëvenaard of verbeterd zou worden. We hebben het voor elkaar gekregen en ik kan het eerlijk gezegd niet geloven", zei Klopp na de zege op West Ham.

"Ik heb weer genoten vanavond. Na de gelijkmaker ging het stadion helemaal los en dat heeft ons geholpen. Wat we dit seizoen ook bereiken; we hebben het samen gedaan. Ik ben enorm dankbaar voor alle steun die we krijgen."

Liverpool kreeg de overwinning niet cadeau, want na de openingsgoal van Georginio Wijnaldum nam West Ham een voorsprong. Dankzij Mohamed Salah - hij scoorde dankzij een enorme blunder van keeper Lukasz Fabianski - en Sadio Mané werd alsnog gewonnen.

Georginio Wijnaldum opende met een fraaie kopbal de score bij Liverpool-West Ham United. (Foto: Pro Shots)

Klopp ziet wel verbeterpunt

Klopp benadrukte wel dat Liverpool scherp moet blijven, ook al zijn 'The Reds' heel hard op weg naar de eerste landstitel sinds 1990. De voorsprong op nummer twee City is 22 punten.

"We begonnen heel goed en Wijnaldum maakte een prachtige goal, maar daarna verloren we te vaak de bal. Dat moet echt beter. We hadden het er moeilijk mee en hielpen West Ham in de wedstrijd."

Drie dagen na de wedstrijd tegen Watford gaat Liverpool in de vijfde ronde van de FA Cup op bezoek bij Chelsea. Vier dagen daarna komt Bournemouth in competitieverband naar Anfield.

