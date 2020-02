Liverpool is maandagavond in de Premier League met de schrik vrijgekomen tegen West Ham United. De nog ongeslagen koploper kwam in de tweede helft verrassend op achterstand tegen de laagvlieger, maar knokte zich mede dankzij een blunder van doelman Lukasz Fabianski terug en boekte de achttiende competitiezege op rij: 3-2.

Liverpool kende een droomstart op Anfield, waar Georginio Wijnaldum in de negende minuut de score opende. De Oranje-international kopte een voorzet van Trent Alexander-Arnold via de handen van Fabianski in het doel en tekende voor zijn derde doelpunt van het seizoen in de Premier League.

Door die vroege openingstreffer leek Liverpool een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar West Ham United richtte zich razendsnel op. Drie minuten na de 1-0 stond het weer gelijk door een rake kopbal van Issa Diop uit een corner en na rust leek zelfs een grote stunt in de maak nadat Pablo Fornals in de 54e minuut raak schoot.

Liverpool stevende even op de eerste competitienederlaag van het seizoen af, maar zo ver kwam het - mede door een knullige fout van doelman Fabianski - niet. De ervaren Pool liet in de 68e minuut een hard schot van Mohamed Salah glippen en door zijn benen gaan, waarna Sadio Mané in de slotfase de winnende treffer maakte.

De 27-jarige Senegalees zorgde er zo voor dat Liverpool het zegerecord van Manchester City evenaarde, dat tussen augustus en december 2017 achttien keer op rij won in de Premier League. Het Liverpool van manager Jürgen Klopp heeft nu 79 punten, 22 meer dan City. West Ham blijft op de achttiende plek steken.

Doelpuntenmaker Wijnaldum en Virgil van Dijk speelden de hele wedstrijd bij Liverpool. Door de afwezigheid van de geblesseerde Jordan Henderson droeg Van Dijk de aanvoerdersband bij 'The Reds', die nog maar een paar overwinningen nodig hebben om de eerste landstitel sinds 1990 veilig te stellen.

Georginio Wijnaldum maakte al snel de 1-0 voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

