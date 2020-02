De return tussen Internazionale en Ludogorets in de eerste knock-outronde van de Europa League wordt donderdag zonder publiek gespeeld. De UEFA heeft dat besloten vanwege de uitbraak van het virus COVID-19 in Noord-Italië.

In Italië zijn sinds woensdag ruim 220 mensen besmet geraakt met het coronavirus en zeven mensen zijn na besmetting met het virus overleden. Door de uitbraak van COVID-19 werden zondag al meerdere wedstrijden in de Serie A afgelast.

De kans was aanwezig dat er ook een streep zou worden gezet door de wedstrijd tussen Internazionale en Ludogorets, maar daar is geen sprake van. De Bulgaarse club meldt maandagavond in een verklaring op de website dat de UEFA heeft besloten om het duel achter gesloten deuren te spelen.

De Europese voetbalbond houdt volgens Ludogorets de situatie in Italië nauwlettend in de gaten en zal ingrijpen als dat nodig is. Vanwege het drukke schema is het verplaatsen van de wedstrijd vrijwel onmogelijk. Volgens Italiaanse media is de kans groot dat er ook wedstrijden in de Serie A zonder publiek worden gespeeld.

De wedstrijd tussen Internazionale en Ludogorets begint donderdag om 21.00 uur in San Siro. De Italianen wonnen de heenwedstrijd in Bulgarije vorige week met 0-2 en staan zodoende met één been in de achtste finales.

