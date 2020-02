FC Volendam heeft maandagavond verzuimd de derde plek in de Keuken Kampioen Divisie over te nemen. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor verrassend met 2-1 bij Jong FC Utrecht. FC Eindhoven was met 2-4 te sterk voor Jong AZ, mede door een blunder van doelman Rody de Boer.

Halverwege stond het nog 1-1 bij Jong FC Utrecht-FC Volendam door doelpunten van Jeredy Hilterman en Martijn Kaars. Vlak na rust kwam Jong FC Utrecht voor de tweede keer in de wedstrijd op voorsprong door een doelpunt van Odysseus Velanas en dat was genoeg voor de zege.

Jong FC Utrecht, dat twee weken geleden nog stuntte door de beloften van Ajax met 7-2 te verslaan, eindigde de wedstrijd wel met tien man. Middenvelder Justin Lonwijk kreeg een directe rode kaart nadat hij onbesuisd een duel in ging.

Door de nipte nederlaag blijft FC Volendam op de vierde plek staan met 51 punten, twee minder dan nummer drie Jong Ajax. Jong FC Utrecht komt op 38 punten, maar blijft op de twaalfde positie staan.

Bij Jong AZ-FC Eindhoven werden vijf van de zes doelpunten in de eerste helft gemaakt. De 1-4 vlak voor rust kwam voor een groot deel op het conto van doelman De Boer, die een houdbaar schot van Justin Ogenia door zijn handen liet glippen en door zijn benen het doel in zag gaan.

Thijs Oosting maakte zes minuten voor tijd nog de 2-4, maar een comeback zat er niet meer in voor Jong AZ. De Alkmaarders blijven met 26 punten in de onderste regionen staan, terwijl FC Eindhoven nog altijd de dertiende plek bezet.

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om de blunder dan Jong AZ-doelman Rody de Boer te zien.

