Sjaak Troost keert vanaf volgende week terug in de raad van commissarissen (rvc) van Feyenoord. De oud-voetballer verliet die positie in juni 2019 nog om tijdelijk de rol van technisch directeur op zich te nemen.

Het was lang onduidelijk of Troost nog wel terug kon keren in de rvc, omdat de Vrienden van Feyenoord hem niet opnieuw wilden voordragen als commissaris. Richard Bruens treedt nu terug, zodat Troost vanaf 1 maart alsnog zijn oude positie kan innemen.

"Wij vinden het wel cruciaal dat er ook iemand met echte voetbalknowhow in de rvc zit", zegt voorzitter Toon van Bodegom maandagavond op de site van Feyenoord. "Vandaar dat Bruens nu op eigen initiatief terugtreedt, om zo toch ruimte te maken voor Sjaak. Het siert Richard dat hij voor dit doel een stap opzij zet."

De zestigjarige Troost volgde in juni de vertrokken Martin van Geel op als technisch directeur van Feyenoord, totdat er een opvolger gevonden was. Frank Arnesen neemt die rol sinds januari op zich, waardoor Troost kan terugkeren als lid van de rvc.

De raad van commissarissen van Feyenoord bestaat straks uit voorzitter Van Bodegom, Gerard Moussault en Troost. De Vrienden van Feyenoord zal binnen twee weken twee kandidaten voordragen om de rvc te completeren.