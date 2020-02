Marten de Roon is extra voorzichtig na het uitbreken van het coronavirus in Italië. De middenvelder speelt bij Atalanta in Bergamo, waar het virus in de omgeving is geconstateerd.

"Het is hier gespreksonderwerp nummer één. Ik ben er zelf rustig onder, maar je denkt natuurlijk wel aan je kinderen", zegt De Roon maandag via Facetime tegen Veronica Inside.

Het coronavirus verspreidde zich in het afgelopen weekend razendsnel door het noorden van Italië. Er zijn inmiddels al zes doden gevallen en ruim tweehonderd mensen zijn besmet met het COVID-19-virus.

"We proberen geen restaurants of andere plekken waar veel mensen verzamelen te bezoeken. We worden door de club constant op de hoogte houden en krijgen adviezen als bijvoorbeeld handen extra wassen", aldus De Roon.

"Het is nu vooral wachten op adviezen en maatregelen vanuit de regering. Familie die wil overkomen adviseer ik om dat nu even niet te doen."

Duels afgelast in Serie A

Atalanta hoefde zondag al niet in actie te komen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Serie A gelastte de thuiswedstrijd tegen Sassuolo af en zette ook een streep door de duels Internazionale-Sampdoria, Torino-Parma en Hellas Verona-Cagliari.

Het is ook aannemelijk dat komend weekend duels geen doorgang kunnen vinden in de Serie A. Zondag staat onder meer de topper tussen koploper Juventus en nummer drie Inter op het programma in Turijn.

Naast De Roon staat ook Hans Hateboer onder contract bij Atalanta. Beiden werden bij de 'Koningin van de provinciale clubs' international van het Nederlands elftal en staan inmiddels op respectievelijk vijftien en drie interlands.

Atalanta is bezig aan een sterk seizoen. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini staat vierde in de Serie A en is na een 4-1-zege in de heenwedstrijd tegen Valencia dicht bij een plek in de kwartfinales van de Champions League.

