Lieke Martens en Stefanie van der Gragt keren terug in de selectie van de Oranjevrouwen. Beide speelsters zijn maandag door bondscoach Sarina Wiegman opgeroepen voor een oefentoernooi volgende maand in Frankrijk.

Voormalig Wereldvoetbalster van het Jaar Martens en Van der Gragt stonden maanden aan de kant vanwege respectievelijk een teen- en knieblessure en maakten onlangs hun rentree bij hun club FC Barcelona.

Het laatste optreden van Martens voor Nederland was tijdens de met 2-0 verloren WK-finale op 7 juli tegen de Verenigde Staten en die van Van der Gragt tijdens de met 0-8 gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd op 3 september tegen Turkije.

Oranje neemt het op het prestigieuze 'Tournoi de France', dat de Franse voetbalbond organiseert ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in het land, op tegen Brazilië, Canada en Frankrijk.

Nederland opent tegen Brazilië

Woensdag 4 maart (19.00 uur) is in Valenciennes eerst Brazilië de tegenstander, vervolgens op zaterdag 7 maart (19.00 uur) in Calais Canada en tot slot op dinsdag 10 maart (21.00 uur) in wederom Valenciennes Frankrijk.

Alle tegenstanders van Nederland staan in de top tien op de wereldranglijst. Frankrijk staat vierde, Canada achtste en Brazilië negende. Oranje bezet echter de hoogste positie met de derde plek.

Na het toernooi in Frankrijk hervat Oranje op vrijdag 10 april in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks en vier dagen later is Estland in Groningen de volgende opponent op weg naar het EK van volgend jaar in Engeland.