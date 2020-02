Trainer Peter Bosz kan bij Bayer Leverkusen de rest van het seizoen niet meer beschikken over spits Kevin Volland. De meest waardevolle speler van de Duitse topclub heeft zijn enkelband gescheurd.

Volland liep zijn kwetsuur donderdag op in het gewonnen Europa League-duel met FC Porto (2-1). Hij moest zich vlak voor tijd laten vervangen en komt tot de zomer dus niet meer in actie

De 27-jarige Volland is cijfermatig gezien de beste speler in de ploeg van Bosz. De tienvoudig international van Duitsland was in 31 wedstrijden goed voor elf goals en negen assists.

Zijn blessure heeft voor Volland geen gevolgen voor het EK, want hij kwam in principe toch al niet in aanmerking voor het toernooi van komende zomer. In november 2016 droeg hij het shirt van Duitsland voor het laatst.

Leverkusen is in vorm - acht van de laatste negen duels werden gewonnen - en doet volop mee in de Bundesliga-top. De ploeg van Bosz staat vijfde na 23 speelrondes, op zes punten van koploper Bayern München. De top vier pakt in Duitsland een Champions League-ticket.

Peter Bosz is bezig aan een goed seizoen met Bayer Leverkusen. (Foto: Pro Shots)

