Antonio Rüdiger is terneergeslagen omdat supporters van Tottenham Hotspur vrijuit zijn gegaan na vermeend racisme. De verdediger van Chelsea claimde in december dat hij apengeluiden naar zijn hoofd geslingerd kreeg, maar na onderzoek werd niemand gestraft.

"Racisme heeft gewonnen", zegt Rüdiger tegen het Duitse Sky Sports. "De daders kunnen gewoon nog naar het stadion gaan."

Het is de eerste keer dat de Duitse verdediger reageert na het onderzoek. Supporters van Tottenham keerden zich in de Londense derby tegen Rüdiger, nadat Son Heung-min een rode kaart kreeg voor een overtreding op de speler van Chelsea.

"Aan het eind van het verhaal ben ik de zondebok", aldus Rüdiger. "Maar ik zal niet opgeven of mijn stem niet meer laten horen. Ik sta ook niet alleen in deze zaak."

'Vrees dat mijn zoon ook met racisme te maken krijgt'

De 26-jarige Rüdiger werd donderdag vader van zoon Djamal Sahr. Door de geboorte dacht hij na over racisme in de wereld.

"Zoals de samenleving er nu voor staat, vrees ik dat mijn zoon in zijn leven ook met racisme te maken zal krijgen. Als jongere kinderen niet opgevoed worden en geen goed onderwijs krijgen, dan zijn we verloren. Zo eerlijk moet je zijn."

Hij vindt dat hij niet voldoende gesteund werd in Engeland. "Er was wel steun, maar daden zijn iets anders dan woorden. Het is makkelijk om 'sorry' te zeggen. Maar aan het einde van de dag voel ik me alleen."

Het probleem speelt in veel landen, stelt Rüdiger. "Op elke plek zou dit probleem aangepakt moeten worden. Toen ik nog in Italië speelde, werd daar gezegd dat het normaal is als je racistisch bejegend wordt. Iedereen zou het probleem in eigen land moeten oplossen en niet over anderen moeten praten."