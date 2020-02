Hakim Ziyech kijkt enorm uit naar zijn overstap naar Chelsea. De spelmaker van Ajax heeft het gevoel dat hij zich bij de Engelse topclub volop verder kan ontwikkelen.

"Ik ben trots. Ik krijg eindelijk de kans die ik voor ogen had. Daar ben ik heel blij mee", zegt Ziyech maandag tegen Ajax TV over de transfer van 40 miljoen euro, die donderdag werd bekendgemaakt. Zondag bereikte hij een akkoord over een vijfjarig contract.

"Chelsea is een heel grote en mooie club met een grote geschiedenis. Ze spelen onder de nieuwe trainer (Frank Lampard, red.) heel aanvallend met veel jonge talenten. Dat is voor mij heel belangrijk geweest in mijn keuze."

De 26-jarige Ziyech had al enkele weken contact met Lampard. "In het begin vooral telefonisch. We hebben lang met elkaar gesproken over de manier van werken, de speelstijl, de club zelf en over mij persoonlijk. Daarna was er veel appcontact."

Top tien duurste Eredvisie-spelers ooit 1. Frenkie de Jong: 86 miljoen euro van Ajax naar FC Barcelona in 2019

2. Matthijs de Ligt: 75 miljoen euro van Ajax naar Juventus in 2019

3. Hakim Ziyech: 40 miljoen euro van Ajax naar Chelsea in 2020

4. Davinson Sánchez: 40 miljoen euro van Ajax naar Tottenham in 2017

5. Hirving Lozano: 38 miljoen euro van PSV naar Napoli in 2019

6. Memphis Depay: 34 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2015

7. Arek Milik: 32 miljoen euro van Ajax naar Napoli in 2016

8. Steven Bergwijn: 32 miljoen euro van PSV naar Tottenham in 2020

9. Ruud van Nistelrooij: 28,5 miljoen euro van PSV naar Manchester United in 2001

10. Klaas-Jan Huntelaar: 27 miljoen euro van Ajax naar Real Madrid in 2009

'Heb nog heel veel te leren'

Ziyech, die Ajax komende zomer na vier seizoenen verlaat en na Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de duurste Eredivisie-speler ooit is, kijkt ernaar uit om met Lampard te werken en denkt veel van de manager op te kunnen steken.

"Hij was een heel grote speler én een middenvelder, dus daar kan ik heel veel van oppikken", zegt hij. "Ik heb nog heel veel te leren. Na de gesprekken werd mijn gevoel snel sterker en was het vrij snel duidelijk dat ik naar Chelsea wilde."

Door een lichte blessure moest Ziyech zondag het uitduel van Ajax met Heracles Almelo (1-0-verlies) missen. Mogelijk is hij donderdag wel weer inzetbaar tegen Getafe in de Europa League, wanneer de Amsterdammers in eigen stadion de 2-0-nederlaag uit het heenduel moeten zien weg te werken.

