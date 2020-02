José Bordalás, de trainer van Getafe, vindt dat Ajax nog steeds de favoriet is om door te gaan in de Europa League. De heenwedstrijd tussen beide clubs eindigde afgelopen donderdag in een 2-0-zege voor de Spanjaarden.

Getafe slaagde er niet in die overwinning een goed vervolg te geven in de competitie, want zondag werd in het eigen Coliseum Alfonso Pérez met 0-3 verloren van Sevilla.

"Voor rust waren we vrij superieur en maakte één foutje het verschil", zei Bordalás na de nederlaag. "We hebben weinig anders gedaan dan in de wedstrijd tegen Ajax en staan komende donderdag weer voor een zware opgave. Ajax was al de favoriet en is dat nog steeds."

"We gaan naar Amsterdam met een goed resultaat, maar we zijn er nog niet. Ajax scoorde vier keer tegen Real Madrid in Bernabéu, drie keer tegen Valencia in Mestalla en heeft een geweldige ploeg."

Ajax stapte vorige week met een 2-0-nederlaag van het veld tegen Getafe. (Foto: Pro Shots)

'Verrast me hoe over ons wordt gesproken'

Ajax was donderdag totaal niet te spreken over de manier van spelen door Getafe. De spelers van de La Liga-club rekten veel tijd en deden er alles aan om de ploeg van trainer Erik ten Hag uit het spel te halen.

De 55-jarige Bordalás vindt dat de negatieve aspecten slechts worden aangehaald als een club van Getafe verliest. "Ik vind het wel grappig dat we alleen als slechte en harde ploeg worden bestempeld als we winnen. Als we verliezen, heeft niemand het daarover. Dat verrast me", aldus de coach.

Ajax kende net als Getafe een slechte generale voor de Europa League-return van donderdag, want er werd met 1-0 verloren bij Heracles Almelo. Ajax-Getafe begint donderdag om 21.00 uur.

