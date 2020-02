Vincent Kompany beleefde zondag een bijzonder moment in het shirt van Anderlecht. De 33-jarige verdediger maakte in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen zijn eerste doelpunt voor de Belgische topclub in ruim veertien jaar.

Kompany hielp zijn ploeg, waar hij dit seizoen terugkeerde na periodes bij Hamburger SV en Manchester City, met een kopbal aan een 4-0-voorsprong. De wedstrijd in het Lotto Park, het voormalige Constant Vanden Stockstadion, eindigde in 6-1.

Het laatste doelpunt van Kompany in dienst van Anderlecht dateerde van 10 december 2005. "Dat was een heel ander doelpunt, een schot van buiten de zestien. Dat was net na mijn Gouden Schoen, dus al een tijdje geleden", zei hij tegen Sporza.

"Ik was echt heel blij met mijn goal vanavond. Normaal ben ik ook heel trots als we de nul houden of als ik met een tackle een tegengoal kan vermijden, maar dit was voor mij toch een soort mijlpaal. Ik wilde hier graag scoren, voor dit publiek."

"Hier scoren was een jongensdroom toen ik hier als zesjarige begon en het blijft een droom op mijn 33e. Ik blijf hier zo gelukkig. Elke minuut dat ik hier mag spelen, ben ik dankbaar."

Vreugde bij de spelers van Anderlecht, onder wie Michel Vlap (met nummer 10), na het doelpunt van Vincent Kompany. (Foto: Pro Shots)

'Dit hebben we nodig'

Tegen Eupen werden alle zes Anderlecht-doelpunten door een andere speler gemaakt. Naast Kompany scoorden onder anderen oud-sc Heerenveen-speler Michel Vlap en voormalig PSV'er Zakaria Bakkali.

"Dat hebben we nodig. We hebben dit seizoen al veel wedstrijden gespeeld waarin we dominant waren, met veel balbezit en veel kansen, maar scoren lukte niet. Vandaag vlogen de ballen wel regelmatig binnen", aldus een trotse Kompany.

De 89-voudige international van België is sinds zijn terugkeer bij Anderlecht niet alleen verdediger, maar hij staat ook trainer Frank Vercauteren bij. Met Anderlecht kent hij een zeer moeizaam seizoen, want 'Paars-Wit' staat slechts achtste.

