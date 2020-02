Paris Saint-Germain-trainer Thomas Tuchel neemt Neymar diens rode kaart in het spectaculaire competitieduel met Bordeaux (4-3) niet kwalijk. Volgens de coach kon zijn sterspeler niets doen aan de situatie.

De Braziliaanse voetballer, die net terug is na een blessure, kreeg in de extra tijd van de eerste helft zijn eerste gele kaart wegens protesteren. Vlak voor tijd werd hij bij een wat chaotische situatie bestraft voor een overtreding op Bordeaux-middenvelder Yacine Adli.

"Maar als we het over de rode kaart hebben, moeten we de hele situatie in ogenschouw nemen. Neymars tegenstander had net daarvoor zelf een overtreding gemaakt. De vierde official stond nog in het veld en er werd gewoon doorgespeeld. Dat heb ik nog nooit gezien", zei Tuchel.

"Neymar was van slag en reageerde. Dat is menselijk. Natuurlijk had hij het niet moeten doen, maar soms gebeurt zoiets nu eenmaal. Die speler van Bordeaux kreeg niet eens een gele kaart."

Neymar is dit seizoen weer belangrijk voor PSG. Hoewel de 28-jarige sterspeler een aantal wedstrijden miste door verschillende blessures, kwam hij in alle competities tot twintig wedstrijden, zestien goals en tien assists.

De rode kaart van Neymar had geen invloed meer op het resultaat. Halverwege was de stand 2-2, waarna PSG de overwinning in de tweede helft naar zich toetrok. De Franse topclub is hard op weg naar de zevende landstitel van deze eeuw.

