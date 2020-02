PSV lijkt zich definitief te hebben herpakt na een moeizame periode. De ploeg van trainer Ernest Faber boekte zondag bij Vitesse (1-2) de derde overwinning op rij en dat leidt tot opluchting in Eindhoven.

"We zetten nu een goede reeks neer. De ontlading na afloop kwam uit mijn tenen, want dit was een belangrijke overwinning. Ik ben hartstikke blij op dit moment", zei aanvoerder Denzel Dumfries na het duel in het GelreDome tegen FOX Sports.

"Ik hoef niet te ontkennen dat we een lastige fase hebben gehad. Ik voel dat we sterker worden en dat we dichter tot elkaar komen. Het is lekker om dat gevoel eindelijk weer te hebben."

Na een stroeve eerste helft kwam PSV na rust op achterstand tegen Vitesse, maar dankzij goals van Sam Lammers (strafschop) en Cody Gakpo werd de zege alsnog veiliggesteld.

Dumfries is blij dat het nu wél de kant van PSV op viel. "Ik was er goed klaar mee. Daarom is het des te lekkerder dat we zo'n zware wedstrijd over de streep trekken. Dat is goed voor het gevoel."

Ontlading bij Sam Lammers na zijn doelpunt in Arnhem. (Foto: Pro Shots)

'Het is carnaval in de kleedkamer'

Doelpuntenmaker Lammers, die een penalty mocht nemen na een vermeende overtreding van Vitessenaar Armando Obispo op Dumfries, merkt in de kleedkamer dat de sfeer bij PSV anders is dan voorheen.

"De vorige keer was het al Daniel Schwaab die schlagermuziek draaide en nu is het carnaval in de kleedkamer. Dat is wel gezellig", glimlachte de 22-jarige spits.

Lammers beaamde wel dat PSV er voor rust niet goed uitzag tegen Vitesse. "We hadden twee goede weken achter de rug met twee keer goed voetbal en drie punten. Nu was het voetbal in de eerste helft niet om aan te zien", zei hij.

"Na het tegendoelpunt in de tweede helft maakten we direct gelijk en gingen eroverheen. In de eindfase moesten we alles tegenhouden en speelden we op karakter."

