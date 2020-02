Teun Koopmeiners maakte zich geen zorgen toen hij zondag tegen PEC Zwolle voor het eerst in lange tijd een strafschop miste. De aanvoerder van AZ schoot na rust wel tweemaal raak vanaf de stip en leidde zijn ploeg zo naar een 2-0-zege.

Koopmeiners mocht vlak voor rust voor het eerst aanleggen vanaf 11 meter. Die poging werd gekeerd door PEC-doelman Michael Zetterer, waardoor er voor de middenvelder een einde kwam aan een knappe reeks van achttien rake strafschoppen.

"Hij pakte 'm goed", complimenteerde Koopmeiners Zetterer bij FOX Sports. "Gelukkig kregen we er daarna nog twee. Maar het is zonde, want ik had eigenlijk een hattrick moeten maken. Dat was wel lekker geweest."

Vroeg in de tweede helft twijfelde Koopmeiners niet toen AZ opnieuw een strafschop kreeg. Ondanks zijn misser ging hij weer achter de bal staan en bracht hij zijn ploeg op voorsprong.

"Bij penalty's hoort ook verantwoordelijkheid. Als je er één mist, moet je niet zielig gaan doen en een ander de penalty laten nemen", stelde hij.

Teun Koopmeiners juicht na zijn openingstreffer voor AZ. (Foto: Pro Shots)

Koopmeiners kiest voor andere hoek bij tweede penalty

Koopmeiners koos er bij zijn tweede strafschop voor om voor de andere hoek te kiezen dan bij zijn eerste inzet. Daarmee zette hij Zetterer op het verkeerde been. "Ik heb mijn aanloop zo bedacht dat ik geen knipperlicht aanzet als ik 'm in de andere hoek ga schieten."

Zes minuten na de openingstreffer ging de bal voor de derde keer in de wedstrijd op de stip voor AZ. Daarbij stuurde Koopmeiners Zetterer opnieuw de verkeerde hoek in.

Door de overwinning op PEC en de nederlaag van Ajax bij Heracles Almelo (1-0) heeft nummer twee AZ nu nog drie punten achterstand op de koploper.

