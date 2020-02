Hakim Ziyech is nu ook persoonlijk rond met Chelsea. De Londense club meldt zondag een vijfjarig contract overeen te zijn gekomen met de spelmaker van Ajax.

Ajax en Chelsea waren het tien dagen geleden al eens geworden over een transfersom van zo'n 44 miljoen euro. Nu de Marokkaanse international ook akkoord is met de 'Blues', staat niets een transfer in de zomer nog in de weg.

"Ik ben trots dat ik voor een grote club als Chelsea heb mogen tekenen", zegt Ziyech in een reactie op de site van Chelsea. "Ik kijk uit naar komend seizoen en hoop hier met het team mooie dingen te bereiken."

Ziyech maakte met name in de Champions League grote indruk op de scouts van Chelsea. Hij gaf in het uitduel met de Londenaren drie assists en schoot een vrije trap via doelman Kepa Arrizabalaga in het doel.

1 Video Samenvatting bizar duel Chelsea-Ajax (4-4)

'Ons belangrijkste doelwit'

Chelsea heeft hoge verwachtingen van de linkspoot. "Hij was ons belangrijkste doelwit", zegt directeur Marina Granovskaia. "Hij is al tijden een van de gevaarlijkste aanvallers in Europa. Dat hebben we kunnen zien in onze twee wedstrijd tegen Ajax in de Champions League."

Ziyech speelt sinds de zomer van 2016 voor Ajax, dat hem destijds op een van de laatste dagen van de transfermarkt voor 11 miljoen euro overnam van FC Twente. Hij kwam tot dusver tot 162 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers en was daarin goed voor 48 doelpunten en 82 assists. De geboren Drontenaar begon zijn loopbaan bij sc Heerenveen.

Zonder de aanvallende middenvelder verloor Ajax zondag de derde uitwedstrijd op rij in de Eredivisie. Heracles Almelo was met 1-0 te sterk. Desondanks heeft de ploeg van trainer Erik ten Hag de koppositie nog altijd in handen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie