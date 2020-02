De vreugde was zondag groot bij Heracles Almelo na de zege op Ajax (1-0). Matchwinner Cyriel Dessers hoopt dat de zege het begin is van een mooie reeks van de formatie.

De Belg was een kwartier voor tijd trefzeker en dat doelpunt mocht er zijn. Dessers zette zijn tegenstander Daley Blind na een lange bal van doelman Janis Blaswich slim opzij, waarna hij de bal hard in de bovenhoek ramde.

Het was al het zestiende doelpunt van het seizoen van de spits, die de laatste weken nog ongelukkig was met het spel van zijn ploeg. Dat liet hij geregeld blijken.

Zondag glimlachte Dessers echter weer van oor tot oor. "Ik heb een paar keer gezegd dat de puzzel in elkaar moest vallen en dat is vandaag gebeurd", zei hij bij FOX Sports. "Laten we hopen dat hij de komende weken zo blijft liggen."

Ook Dessers zag dat het geen grootse wedstrijd was, waarin de thuisploeg uiteindelijk net wat gelukkiger bleek. "We waren niet fantastisch, maar dat was Ajax ook niet. Dat was ook wel onze verdienste."

De zege op Ajax werd uitgebreid gevierd door de spelers van Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

'Pakken op deze manier nog veel punten'

Naast Dessers speelde ook doelman Blaswich een hoofdrol. De Duitser voorkwam in de eerste helft met enkele goede reddingen dat Ajax de leiding nam. Toen hij wel geklopt was - bij een poging van Ryan Gravenberch - kreeg hij hulp van zijn teamgenoot Orestis Kiomourtzoglou.

"Als je elkaar zo blijft helpen, dan groeit het gevoel dat je kunt winnen. Ook van Ajax", zei de Duitser tegen Tubantia. "Als we zo'n prestatie tegen andere teams op de mat kunnen leggen, dan gaan wij nog heel veel punten pakken."

Blaswich was bovendien van grote waarde door de assist bij de treffer van Dessers te leveren, al gaf hij zijn teamgenoot de credits. "Hoe Cyriel het afrondde was prachtig. Hoe sterk hij Blind van zich afzette en daarna zo hard binnen schoot. Ik kon het perfect zien. Echt een mooie goal."

Heracles, dat nu drie seizoenen op rij thuis wist te winnen van Ajax, staat door de negende zege van het seizoen negende, al is de voorsprong op nummer veertien VVV-Venlo slechts vijf punten.

