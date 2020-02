Daley Blind vindt het lastig dat hij zijn oude vorm nog niet heeft kunnen tonen sinds hij hersteld is van een ontstoken hartspier. De centrale verdediger, die zondag met Ajax van Heracles Almelo verloor, worstelt nog altijd met de nasleep van de kwetsuur.

"Persoonlijk voel ik me goed, maar het is mentaal een zware periode voor me, en voor me geweest ook. Dat vreet soms aan je en lichamelijk doet het soms ook iets met je", zei Blind na de verloren uitwedstrijd tegen Heracles (1-0) bij FOX Sports.

"Er komt opeens heel veel op je af en je wil er gelijk staan voor je team. Die druk leg ik mezelf ook op. De afgelopen wedstrijden ging het vaak goed, maar dit keer was het van mij ondermaats. Dat reken ik mezelf aan en daar loop ik niet voor weg."

Door de ontstoken hartspier moest de 29-jarige Blind de laatste duels van 2019 en de eerste wedstrijden van 2020 aan zich voorbij laten gaan. Hij speelde inmiddels al weer tegen RKC Waalwijk (45 minuten), Vitesse (13 minuten) en Getafe (hele wedstrijd).

Daley Blind baalt van zijn fout bij de 1-0 van Cyriel Dessers. (Foto: Pro Shots)

'Ik vertrouwen de artsen volledig'

Tegen Heracles Almelo stond Blind voor de tweede keer in de basis sinds zijn rentree, maar speelde hij niet op zijn gebruikelijke niveau. De 69-voudig international van Oranje, die zich bij de 1-0 simpel liet aftroeven door Cyriel Dessers, weet waar het bij hem aan schort op dit moment.

"Qua fitheid ben ik nog niet waar ik was. Normaal gesproken speel je een voorbereiding en groei je in het seizoen, maar ik heb acht weken stilgestaan en moest er wel gelijk weer staan", vertelde Blind, die benadrukt dat het gewoon verantwoord is dat hij nu al weer zo veel wedstrijden speelt.

"Zolang het niet verantwoord is, zouden ze me niet het veld op laten. Er is in het verleden genoeg gebeurd om hier zorgvuldig mee om te gaan, maar ik vertrouw de artsen van Ajax en het AMC daar volledig in. Op het moment voel ik me goed en is dit gewoon verantwoord."

