Koploper Ajax leed zondag bij Heracles Almelo (1-0) de derde uitnederlaag op rij in de Eredivisie, maar Erik ten Hag weigert te wanhopen. De coach van de Amsterdammers denkt dat zijn elftal snel weer goed gaat draaien als de bepalende spelers terugkeren.

"We weten waar de problemen liggen. Het schort ons op dit moment aan aanvallers, maar er zijn spelers aan het terugkeren. Dan komt er ook een beetje creativiteit bij en gaan we ook weer beter spelen", beloofde Ten Hag in gesprek met FOX Sports.

Ajax, dat onder anderen Hakim Ziyech, Quincy Promes en David Neres miste in Almelo, had voor rust weinig te vrezen van Heracles. De Amsterdammers verzuimden echter te scoren en liepen door een prachtige treffer van Cyriel Dessers in de 77e minuut tegen een nederlaag aan.

"Ik ben natuurlijk teleurgesteld, want dit was wederom een totaal onnodige nederlaag", zei Ten Hag. "We kregen heel veel mogelijkheden, maar scoorden er niet uit. Daarna volgde er één moment van onachtzaamheid en verloren we alsnog. De kansen gaan er gewoon niet in op dit moment."

De laatste keer dat Ajax drie uitnederlagen op rij leed in de competitie, was vijftien jaar geleden. "Met deze resultaten is het bij ons altijd crisis", erkende Ten Hag op zijn persconferentie. "We moeten de rust bewaren. We weten waar de oorzaken liggen en die kunnen we niet van vandaag op morgen oplossen, maar we werken er wel hard aan."

De spelers van Ajax druipen af in Almelo. (Foto: Pro Shots)

Babel: 'Heb er alle vertrouwen in dat het beter gaat'

Een van dissonanten bij Ajax was Ryan Babel, die sinds zijn komst in januari nog niet heeft kunnen overtuigen. "Met transfers in januari is het altijd lastig, omdat er weinig tijd is om te wennen. Ryan weet zelf ook dat het beter moet. Hij werkt er keihard aan en op de training zie ik goede dingen, maar in de wedstrijd komt het er niet altijd uit."

Babel deelt de mening van Ten Hag over zijn vorm. "Het is nog niet wat ik kan laten zien helaas, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat nog wel komt. In wedstrijden dat we punten laten liggen, spelen we als collectief niet heel lekker en dat maakt het moeilijker voor mij. Ik zoek het wel altijd bij mezelf."

Door de nederlaag van Ajax is de voorsprong op naaste belager AZ nog maar drie punten. Volgende week spelen de Amsterdammers een thuiswedstrijd tegen de Alkmaarders (aftrap 20.00 uur), drie dagen na de return tegen Getafe in de Europa League.

