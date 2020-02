Ajax is zondag voor het tweede seizoen op rij onderuitgegaan bij Heracles Almelo. Cyriel Dessers was op het natte kunstgras de matchwinner (1-0) en bezorgde de koploper de vierde competitienederlaag van het seizoen.

Door het verlies heeft Ajax nog slechts drie punten voorsprong op nummer twee AZ, dat zondag met 2-0 won van PEC Zwolle. Nummer drie Feyenoord heeft nog maar zeven punten minder.

Dessers sloeg een kwartier voor tijd toe door zijn directe tegenstander Daley Blind slim de baas te zijn en de bal buiten bereik van doelman André Onana in de bovenhoek te schieten.

Het is voor de Amsterdammers de tweede verliespartij in vier dagen tijd. Donderdag ging Ajax onderuit in de Europa League tegen Getafe (2-0). Met het oog op de return aanstaande donderdag werd Hakim Ziyech gespaard door coach Erik ten Hag, die wel basisplaatsen had voor Klaas-Jan Huntelaar en Perr Schuurs.

Ajax voor rust de betere

De grootste kansen voor rust waren voor Ajax. Zo leek Ryan Gravenberch de Amsterdammers op voorsprong te zetten, maar het schot van de middenvelder werd door Orestis Kiomourtzoglou van de lijn gehaald. Ook een kopbal van Nicolás Tagliafico was gevaarlijk, maar keeper Janis Blaswich was bij de les.

Dat gold niet voor Schuurs, die halverwege de eerste helft over de bal heen maaide. Dat bood Dessers een enorme kans, maar de topschutter van Heracles stuitte op Onana, die terugkeerde in de basis na zijn schorsing tegen Getafe.

Donny van de Beek was voor rust het dichtst bij een treffer. De middenvelder speelde zich aan de linkerkant goed vrij en schoot de bal vanuit een lastige positie tegen de lat.

Cyriel Dessers was na afloop het feestvarken. (Foto: Pro Shots)

Dessers kroont zich tot matchwinner

Ten Hag bracht in de rust Carel Eiting voor Lisandro Martínez en de middenvelder liet zich een kwartier na de pauze gelden met een schot dat maar net voorlangs ging. Even daarvoor kwamen de Amsterdammers goed weg, toen de bal na een duel tussen Dessers en Sergiño Dest niet op de stip ging.

Hoewel Ajax vaker de bal had, was het Heracles dat halverwege de tweede helft een grote kans op de openingstreffer liet liggen. Onana redde knap op een hard schot van Delano Burgzorg, dat licht van richting werd veranderd. Ook Mauro Júnior stuitte op de Kameroener.

Een kwartier voor tijd was Onana wel kansloos. Dessers gaf Blind bij een lange bal van Blaswich slim een klein duwtje in de rug en creëerde zo ruimte voor zichzelf. De spits schoot de bal hard en buiten bereik van de doelman in de bovenhoek.

De treffer leek verlammend te werken voor de Amsterdammers, al was Dusan Tadic met het hoofd nog dicht bij de 1-1. Ajax zal daardoor zonder al te veel vertrouwen toewerken naar de return in de Europa League tegen Getafe.

Stand in top Eredivisie 1. Ajax: 23-53 (65-20)

2. AZ: 23-50 (48-17)

3. Feyenoord: 23-46 (47-34)

4. PSV: 24-45 (52-27)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie