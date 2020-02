Vitesse voelde zich zondag na de nederlaag tegen PSV (1-2) bestolen door de arbitrage. Met name doelman Remko Pasveer sprak zijn afkeer uit over de VAR.

De videoarbitrage greep twee keer niet in bij discutabele beslissingen van scheidsrechter Danny Makkelie. De leidsman gaf PSV een penalty na een duikeling van Denzel Dumfries, maar aan de overkant ging de bal niet op de stip na hands van Pablo Rosario.

Pasveer is er inmiddels helemaal klaar mee. "Je zag het gisteren ook bij Feyenoord, de VAR is een grote aanfluiting", zo verwees hij bij FOX Sports naar de makkelijk gegeven strafschop die de Rotterdammers kregen. Feyenoord won mede daardoor met 2-1 van Fortuna Sittard.

"De scheidsrechter heeft niets meer te vertellen, de VAR is leidend. Dat vind ik kwalijk", zei Pasveer. "Het zou beter zijn als de scheidsrechter zelf op het scherm kan kijken. Dan kan je je fout gewoon herstellen. Het is nu een enorm grijs gebied. Doe mij maar gewoon de oude stempel: foutje scheids, prima."

Pasveer stond er met zijn neus bovenop toen Dumfries tegen de vlakte ging. De doelman is er stellig van overtuigd dat er geen contact was. "Hij tikt de bal erlangs en zoekt het been van Obispo op om eroverheen te vallen. Hij gaat gewoon op zoek. Ik vind dat geen penalty."

Vitesse voelde zich gefrustreerd om het optreden van de arbitrage. (Foto: Pro Shots)

'Je komt half uur later thuis door VAR'

Coach Edward Sturing maakte zich vooral druk om de handsbal van Rosario aan de overkant. "Ik vind dat hands en een penalty", zei de coach. "De bal raakt de arm, die ver van het lichaam is. Hij neemt een risico door zich breed te maken."

De coach had graag gezien dat Makkelie op zijn minst naar het scherm werd geroepen, maar dat gebeurde niet. "Dat vind ik vreemd", merkte Sturing op. "Er wordt gewoon gezegd dat er geen handsbal is."

Zijn collega Ernest Faber had begrip voor de frustratie bij de ploeg van Sturing. "We hebben er nu een keer voordeel van, dus we mogen niet klagen. Als we verloren hadden, had ik hier niet staan lachen."

Wat Faber betreft mogen de beslissingen van de VAR voortaan iets sneller genomen worden. "Dan blijft de schwung erin. Nu duurt het zo lang. Je moet tegenwoordig zeggen dat je een half uur later thuis bent. De VAR is in principe goed, maar het moet wel verbeterd worden, zodat het eerlijker wordt. Dan zijn alle partijen tevreden."

Arbiter Danny Makkelie erkende dat Vitesse een strafschop had moeten krijgen. (Foto: Pro Shots)

Makkelie: 'Had hands moet bestraffen'

Arbiter Makkelie liet na afloop ook zelf nog zijn licht schijnen over de momenten. "En na het zien van de beelden, blijf ik bij mijn beslissing om een strafschop te geven aan PSV", liet Makkelie weten. "Ik zie de verdediger zijn been uitsteken en de bal missen, al maakt Dumfries het misschien wel iets erger dan het was."

Bij de handsbal van Rosario had Makkelie achteraf een andere beslissing genomen, als hij door de VAR naar de kant was geroepen. "Ik had het in het veld niet gezien, maar ik hoorde al van spelers dat zij aan hands dachten. Daarop heb ik de VAR gevraagd ernaar te kijken, maar die vond de afstand tussen arm en de bal te klein. Maar als ik het zelf had gezien, had ik de bal op de stip gelegd."

Makkelie erkende daarnaast dat het soms wat lang duurt voor de VAR tot een beslissing komt. "Hij wil natuurlijk geen fout maken, dus dan neem je de tijd om alle camerastandpunten te checken. Soms is het contactmoment niet duidelijk in beeld, soms wel. Je wil niet hebben dat je de beelden later op de tv ziet en het niet klopt. Dan gaat iedereen ook klagen."

