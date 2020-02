De vrouwen van Arsenal hebben zondag de kwartfinales van het toernooi om de FA Cup bereikt. Mede dankzij een treffer van Daniëlle van de Donk wonnen de Londenaren met 2-0 van Lewes FC, dat uitkomt op het tweede niveau.

Van de Donk zorgde in de 84e minuut voor de 2-0 namens Arsenal, dat vlak na rust al op voorsprong was gekomen via Caitlin Foord. De international van Australië speelde haar eerste wedstrijd in dienst van 'The Gunners'.

Doelpuntenmaker Foord mocht mede starten doordat Vivianne Miedema rust kreeg. De topscorer in de Women's Super League kwam in de 65e minuut nog wel het veld in, terwijl basisspeelster Van de Donk de wedstrijd volmaakte.

In de kwartfinales neemt Arsenal het op tegen Tottenham Hotspur. Die wedstrijd staat zondag 15 maart op het programma. Ook Birmingham City, Chelsea, Everton, Leicester City en Manchester City zijn al zeker van een plek bij de laatste acht.

Arsenal, de nummer drie in de Women's Super League, speelt zaterdag de finale van de League Cup. Tegenstander is Chelsea, de huidige nummer twee in de competitie.