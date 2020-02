Peter Bosz heeft zondag opnieuw een overwinning geboekt met Bayer Leverkusen. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 2-0 winnen van FC Augsburg. In de Premier League klom Manchester United naar de vijfde plek dankzij een 3-0-zege op Watford.

Leverkusen kwam tegen Augsburg halverwege de eerste helft op voorsprong door een goal van Moussa Diaby. Nadiem Amiri breidde de marge een kwartier na rust uit na een fraaie solo. Daley Sinkgraven bleef op de bank bij de thuisploeg en Jeffrey Gouweleeuw maakte de negentig minuten vol bij Augsburg.

De 'Werkself' boekten hun vijfde overwinning op rij. De afgelopen periode werd gewonnen van VfB Stuttgart (2-1) in de DFB-Pokal, van Borussia Dortmund (4-3) en FC Union Berlin (2-3) in de Bundesliga en van FC Porto (2-1) in de Europa League.

Door de goede reeks staat Leverkusen vijfde met evenveel punten als nummer vier Borussia Mönchengladbach. De voorsprong op nummer zes Schalke 04 is inmiddels zeven punten.

Manchester United viert de 2-0 van Anthony Martial tegen Watford. (Foto: Pro Shots)

Manchester United boekt ruime zege op Watford

Bij Manchester United-Watford opende Bruno Fernandes kort voor rust uit een penalty de score voor de thuisploeg, nadat hij zelf werd gevloerd door Watford-doelman Ben Foster. Na een klein uur spelen verdubbelde Anthony Martial de marge met een lobje.

Mason Greenwood bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand met een hard schot in de linkerbovenhoek. Tahith Chong viel tien minuten voor tijd in bij United.

Door de overwinning neemt de ploeg uit Manchester de vijfde plaats over van Tottenham Hotspur, dat zaterdag met 2-1 verloor bij Chelsea. De voorsprong op de 'Spurs' bedraagt één punt en de achterstand op nummer vier Chelsea is drie punten.

Arsenal boekte een moeizame 3-2-thuiszege op Everton en staat negende. Pierre-Emerick Aubameyang scoorde tweemaal voor de 'Gunners' en Edward Nketiah eenmaal. Bij Everton viel André Gomes na een uur in en maakte hij zijn rentree na een horrorblessure.

