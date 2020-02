AZ heeft zondag op opmerkelijke wijze met PEC Zwolle afgerekend in de Eredivisie. De Alkmaarders kregen voor eigen publiek in totaal drie penalty's, waarvan Teun Koopmeiners er twee benutte: 2-0.

Na een gemiste strafschop in de 43e minuut sloeg Koopmeiners in het eerste kwartier na rust wel twee keer toe van 11 meter. Zijn achtste en negende competitietreffer van het seizoen waren genoeg voor AZ om degradatiekandidaat PEC te verslaan.

De ploeg van trainer Arne Slot nam zo revanche voor de nederlaag van vorige week bij FC Twente (2-0) en het gelijkspel tegen LASK (1-1) van donderdag in de Europa League. AZ verkleinde het gat met koploper Ajax tot drie punten, al spelen de Amsterdammers om 16.45 uur nog een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

PEC Zwolle bleef voor de derde wedstrijd op rij zonder overwinning, nadat de 'Blauwvingers' de laatste twee duels niet langs RKC Waalwijk (0-0) en Feyenoord (3-4) kwamen. PEC staat zestiende in de Eredivisie met 22 punten.

Koopmeiners mist eerste penalty in dienst van AZ

AZ, dat startte met de van een blessure teruggekeerde Fredrik Midtsjø, nam zoals verwacht het initiatief tegen underdog PEC. Het vele balbezit leidde niet direct tot grote kansen, al had Calvin Stengs na dik een kwartier alsnog de 1-0 op zijn schoen. De vleugelaanvaller schoot de bal in kansrijke positie recht op PEC-doelman Michael Zetterer.

Na opnieuw twee kansen voor Stengs (schot over en zachte omhaal in handen van Zetterer) had AZ twee minuten voor rust alsnog op voorsprong moeten komen. Teun Koopmeiners mocht aanleggen voor een strafschop na een overtreding van Bram van Polen op Myron Boadu, maar zijn poging werd knap gekeerd door Zetterer.

Het was de eerste keer dat Koopmeiners namens AZ miste vanaf 11 meter, nadat zijn vorige zestien penalty's allemaal raak waren. PEC kwam met de schrik vrij en was vlak voor rust zelfs nog dicht bij de verrassende 0-1, maar een schot van Mike van Duinen vloog rakelings naast.

Kamphuis wijst twee keer naar de stip

Ruim vijf minuten na rust kreeg Koopmeiners kans op revanche. Dit keer wees scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip nadat Thomas Lam op de hak van Owen Wijndal trapte, al leek er weinig contact. De VAR greep niet in en Koopmeiners schoot feilloos raak in de rechterhoek.

Vlak daarna ging de bal voor de derde keer op de stip en ditmaal was er geen discussie over mogelijk. Stengs werd gehaakt door Kenneth Paal, waardoor Koopmeiners opnieuw mocht aanleggen van 11 meter. Hij koos voor dezelfde hoek als bij de 1-0 en liet doelman Zetterer kansloos.

Daarmee was de wedstrijd beslist in het AFAS Stadion. PEC was niet meer bij machte om terug in de wedstrijd te komen en AZ kreeg kansen om de score verder uit te breiden. Dani de Wit en Boadu stuitten van dichtbij echter op uitblinker Zetterer en Stengs zag zijn schot rakelings over gaan, waardoor PEC een grotere nederlaag bespaard bleef.

