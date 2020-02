PSV lijkt definitief de weg naar boven te hebben ingezet in de Eredivisie. De Eindhovenaren waren in Arnhem met 1-2 te sterk voor Vitesse en boekten zo de derde overwinning op rij.

Alle doelpunten in Stadion GelreDome vielen pas na rust. Tim Matavz opende de score, maar via Sam Lammers (strafschop) en Cody Gakpo trok PSV de partij alsnog naar zich toe.

Door de overwinning staat PSV nu stevig vierde in de Eredivisie. De voorsprong op nummer vijf Willem II is vier punten, terwijl de achterstand op Feyenoord maar één punt is. De Rotterdammers hebben wel een duel minder gespeeld. Vitesse staat zevende.

Coach Edward Sturing van Vitesse deed een beroep op liefst vier oud-PSV'ers, van wie verdediger Armando Obispo zelfs officieel eigendom is van de Eindhovenaren. Ook Matavz, Remko Pasveer en Joshua Brenet hebben een verleden in de Lichtstad.

Oud-PSV'er Tim Matavz opende namens Vitesse de score. (Foto: Pro Shots)

Duel komt pas na rust los

Het duel had voor rust weinig om het lijf. Vitesse had het betere van het spel, maar afgezien van een schot van Matavz dat voorlangs ging, bleven grote kansen uit. Wel kregen beide ploegen na een half uur een tegenvaller te verwerken, toen Bryan Linssen en Jorrit Hendrix hard tegen elkaar botsten. Zij konden allebei niet verder.

Na rust ontbrandde het duel razendsnel. Matavz opende de score, nadat Daniel Schwaab zich wel erg eenvoudig liet aftroeven door Thomas Buitink. De Sloveense spits kreeg de bal voor de voeten en liet doelman Lars Unnerstall kansloos.

PSV kwam na een klein uur op gelijke hoogte. Lammers schoot raak uit een strafschop die wel erg makkelijk leek gegeven. Denzel Dumfries ging over het been van Obispo, al leek dat erg vrijwillig. De VAR greep niet in, waarna Lammers de strafschop zuiver in de hoek plaatste.

Kort daarna was het zelfs 1-2. Gakpo, die even daardoor al de lat raakte, mocht vanaf de middenlijn na een pass van Pablo Rosario zo opstomen en krulde de bal tussen twee verdedigers van Vitesse en via de binnenkant van de paal in het doel.

Vitesse kreeg in de slotfase via Matavz nog een flinke kans op de 2-2, maar de Sloveen schoot hard over. De Arnhemmers mochten in blessuretijd ook nog een vrije trap nemen op een gevaarlijke plek, maar wisten de gelijkmaker niet te forceren.

