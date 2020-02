Ajax moet het zondag in het competitiewedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo doen zonder Hakim Ziyech. De spelmaker is niet wedstrijdfit door lichte kuitklachten.

De 26-jarige Ziyech speelde afgelopen donderdag in het teleurstellende Europa League-duel met Getafe (2-0-nederlaag) voor het eerst een hele wedstrijd sinds hij enkele weken moest missen met een kuitblessure.

Ajax speelt aanstaande donderdag in de Johan Cruijff ArenA de belangrijke return tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League. Trainer Erik ten Hag heeft goede hoop dat Ziyech er dan weer bij is.

Bij afwezigheid van Ziyech bestaat het middenveld van Ajax tegen Heracles uit Ryan Gravenberch, Donny van de Beek en Lisandro Martínez. Klaas-Jan Huntelaar mag weer eens starten in de spits; Lassina Traoré zit op de bank. Ryan Babel en Dusan Tadic staan naast Huntelaar in de aanval.

Perr Schuurs, die tegen Getafe met een fout de 2-0 inleidde, krijgt centraal achterin de voorkeur boven Edson Álvarez.

Heracles Almelo-Ajax begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van arbiter Pol van Boekel.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Merkel, Osman; Mauro, Dessers, Burgzorg

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Gravenberch; Babel, Huntelaar, Tadic.