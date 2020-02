Lazio blijft in de Serie A in het spoor van koploper Juventus. Mede dankzij het 27e competitiedoelpunt van Ciro Immobile werd Genoa zondag met 2-3 verslagen.

Door de overwinning is de achterstand op Juventus, dat zaterdag met 1-2 won van SPAL, weer één punt. Genoa, met oud-Ajacied Lasse Schöne in de basis, verkeert in degradatiegevaar.

De Romeinse formatie kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Adam Marusic. Na rust verdubbelde Immobile de voorsprong met zijn 27e doelpunt in 25 competitieduels.

Francesco Cassata bracht de spanning enkele minuten later terug, maar door een rake vrije trap van Danilo Cataldi werd de marge weer twee. De 2-3 van Domenico Criscito kwam te laat om een punt te redden voor Genoa.

In de Serie A wordt zondag nog maar één duel gespeeld: AS Roma-Lecce. De overige vier duels zijn uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Serie A