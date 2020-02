Ryan Donk heeft Galatasaray zondag met een doelpunt aan een 1-3-overwinning geholpen in een verhitte derby tegen Fenerbahçe. In de Serie A bleef Lazio dankzij een 2-3-zege op Genoa in het spoor van koploper Juventus.

Donk zorgde vijf minuten voor rust voor de 1-1 van Galatasaray tegen Fenerbahçe. De verdediger kopte raak uit een hoekschop van voormalig NAC'er Ömer Bayram. Twintig minuten eerder had Max Kruse de score uit een penalty geopend voor de thuisploeg.

Radamel Falcao zette Galatasaray elf minuten voor tijd uit een strafschop op voorsprong in de Turkse heksenketel. Diep in blessuretijd stelde Henry Onyekuru de drie punten veilig voor het elftal van coach Fatih Terim.

Fenerbahçe eindigde de wedstrijd met negen man door rode kaarten voor Ersun Yanal en voormalig Go Ahead Eagles-middenvelder Deniz Türüc. Bij 'Gala' kreeg Younès Belhanda tweemaal geel. Ook trok de arbiter liefst twaalf gele kaarten.

Door de overwinning staat Galatasaray tweede met evenveel punten als koploper Trabzonspor, dat een duel minder heeft gespeeld, en nummer drie Sivasspor. Fenerbahçe bezet de zesde plek.

Ciro Immobile maakte de 0-2 voor Lazio tegen Genoa. (Foto: Pro shots)

Immobile maakt 27e competitietreffer voor Lazio

In Italië kwam Lazio al vroeg op voorsprong tegen Genoa dankzij een doelpunt van Adam Marusic. Na rust verdubbelde Ciro Immobile de voorsprong met zijn 27e doelpunt in 25 competitieduels.

Francesco Cassata bracht de spanning enkele minuten later terug, maar door een rake vrije trap van Danilo Cataldi werd de marge weer twee. De 2-3 van Domenico Criscito kwam te laat om een punt te redden voor Genoa.

Door de overwinning is de achterstand van Lazio op Juventus, dat zaterdag met 1-2 won van SPAL, weer één punt. Genoa, met oud-Ajacied Lasse Schöne in de basis, verkeert in degradatiegevaar.

In de enige andere wedstrijd van zondag in de Serie A won AS Roma met 4-0 van Lecce. Justin Kluivert viel na rust in, maar kwam niet tot scoren. Roma staat stevig op de vijfde plek. De overige vier duels werden uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus COVID-19.

