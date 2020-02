FC Twente heeft zondag verzuimd de tweede zege op rij te boeken in de Eredivisie. De Tukkers gaven in de slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht een 0-1-voorsprong uit handen en verloren met 2-1.

Haris Vuckic leek twintig minuten voor tijd de winnende treffer te maken in Stadion Galgenwaard, maar Twente liet zich in de slotfase verrassen. Gyrano Kerk maakte in de 83e minuut de gelijkmaker na defensief geklungel en drie minuten later zorgde debutant Jonas Arweiler voor de 2-1.

Voor FC Utrecht is het de eerste competitiezege sinds 24 januari, toen ADO Den Haag met 4-0 werd verslagen. Daarna kwam de ploeg van trainer John van den Brom niet langs VVV-Venlo en Willem II (twee keer 1-1), al werd Go Ahead Eagles twee weken geleden wel uitgeschakeld in het toernooi om de TOTO KNVB Beker.

Door de onnodige nederlaag blijft nummer dertien FC Twente op 27 punten steken, vijf meer dan nummer zestien PEC Zwolle. FC Utrecht staat zesde met 38 punten, drie punten minder dan nummer vijf Willem II.

FC Utrecht kroop door het oog van de naald. (Foto: Pro Shots)

FC Twente betere ploeg in Galgenwaard

Zonder Van den Brom op de bank - de coach zat een schorsing uit en nam plaats op de tribune - had FC Utrecht het moeilijk tegen FC Twente. De beste kansen in de eerste helft waren voor de bezoekers, maar de scherpte voorin ontbrak om te scoren.

Na een goede fase van FC Utrecht aan het einde van de eerste helft en vlak na rust was het Twente dat twintig minuten voor tijd de score opende. Queensy Menig legde de bal breed op Vuckic en die tikte op randje buitenspel binnen.

De zege van Twente leek niet meer in gevaar te komen tegen het offensief machteloze FC Utrecht, maar de Tukkers hielpen de thuisploeg op kolderieke wijze terug in de wedstrijd. Julio Plezeguelo kopte de bal met zijn achterhoofd zo voor de voeten van Kerk, die optimaal van het buitenkansje profiteerde en de gelijkmaker binnenschoof.

Even later maakte FC Twente het nog iets erger voor zichzelf in de Galgenwaard. Debutant Arweiler, die een kwartier voor tijd het veld in was gekomen bij FC Utrecht, kreeg de bal voor zijn voeten na een hoekschop en schoot zijn ploeg van dichtbij naar een benauwde zege.

