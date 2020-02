PSV begint zondag in een ongewijzigde opstelling aan het uitduel met Vitesse in de Eredivisie. Dat betekent dat trainer Ernest Faber opnieuw voor een variant kiest met Ryan Thomas als valse spits.

PSV speelde in de laatste twee duels met ADO Den Haag (uit) en Willem II (thuis) ook in een 4-4-2-opstelling, waarbij Thomas schakelt tussen het middenveld en de voorhoede. Die variant sorteerde effect, want PSV won beide duels met 3-0.

Het is de eerste keer sinds oktober dat de Eindhovenaren drie officiële duels op rij kunnen winnen. De geplaagde nummer vier van de Eredivisie lijkt de weg omhoog te hebben gevonden; PSV verloor dit kalenderjaar één wedstrijd in de Eredivisie en dat was de topper tegen Ajax (1-0).

Bij Vitesse staat winteraanwinst Joshua Brenet aan de aftrap. Het is de eerste keer dat de van Hoffenheim gehuurde vleugelverdediger in de basis begint. Trainer Edward Sturing bracht verder geen wijzigingen aan ten opzichte van de gewonnen thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (4-2) van vorige week.

De wedstrijd tussen Vitesse en PSV begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De Arnhemmers staan momenteel op de zesde plek met 38 punten, vier minder dan PSV.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Obispo, Brenet; Tronstad, Tannane, Bero; Dicko, Matavz, Linssen.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Ihattaren, Rosario, Hendrix, Gakpo; Thomas en Lammers.

