Eden Hazard staat voorlopig aan de kant bij Real Madrid. De aanvaller liep zaterdag in de verloren uitwedstrijd tegen Levante (1-0) een breukje in zijn enkel op, waardoor hij onder meer volgende week El Clásico mist.

Hazard liep de blessure in de tweede helft op toen hij een hakje wilde geven, waarna hij in de 67e minuut hinkend van het veld liep. Real-coach Zinédine Zidane gaf na de wedstrijd al aan dat het er niet goed uitzag en uit scans bleek zondag dat de Belg met een stressfractuur in zijn enkel kampt.

De 29-jarige Hazard was nog maar net hersteld van een soortgelijke blessure die hem vanaf eind vorig jaar tot vorige week aan de kant hield. Hij maakte op 16 februari in het thuisduel met Celta de Vigo na maanden afwezigheid zijn rentree.

De nieuwe blessure is een flinke domper voor Real, dat woensdag aan het tweeluik met Manchester City begint in de achtste finales van de Champions League. Vier dagen later wacht de kraker tegen FC Barcelona in Estadio Santiago Bernabéu.

Mede door blessureleed speelde Hazard nog maar vijftien officiële wedstrijden dit seizoen, waaronder tien competitieduels. De vorige zomer van Chelsea overgekomen Belg scoorde één keer en leverde vijf assists namens Real, dat momenteel de tweede plek bezet in La Liga.

